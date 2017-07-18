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Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı

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Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 16 M 00061 plakalı özel halk otobüsü 16 JMZ 58 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı. Halk otobüsü kaza sonrası kaldırıma çıktı. Kazada 4 kişi yaralanırken, diğer yolcular da şok geçirdi.

Kaza sırasında belediye otobüsünün içinde bulunun bayan yolcu, "Özel halk otobüsü karşıdan gelirken kırmızı ışıkta geçti. Yokuştan gelen belediye otobüsü de çarpınca kaza oldu. Otobüsün içinde çok sayıda çocuk ve yaşlı vardı. Arkadan tam yolcu inerken arkaya bir kadın uçtu. Camların üstüne düştü. Hastaneye kaldırıldı. Herşey bir anda oldu" dedi.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa’da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı

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