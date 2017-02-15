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Bursa’da Zehir Tacirlerine Darbe

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Bursa’da Zehir Tacirlerine Darbe
Bursa'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi gözalına alındı.

Bursa'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi gözalına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesinde S. G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. S.G'nin yapılan üst aramasında 8 gram bonzai bulundu. S.G. gözaltına alındı.

Diğer yandan ekipler, Yıldırım ilçesinde ise M.Y'nin üzerinde 2,25 gram bonzai ele geçirdi. M.Y. gözaltına alındı. Gürsu ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ç, C.C. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bursa’da Zehir Tacirlerine Darbe

Bursa’da Zehir Tacirlerine Darbe

Bursa’da Zehir Tacirlerine Darbe

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