Bursa’daki Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u tutuklandı.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen nisan ayından bu yana yaptıkları istihbarî çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Osmangazi ilçesindeki 4 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Y.A., H.A., E.B., C.K., B.A. ve E.T. ile birlikte bu şahıslarla irtibatlı oldukları belirlenen M.Ü., E.K., H.Ö., A.Ş. ve S.O. gözaltına alındı. Narkotik köpeği Alfa'nın da yer aldığı operasyonda 492.80 gram bonzai, 144.25 gram esrar, 2.70 gram kokain, 0.50 gram metamfetamin,2 adet hassas terazi, 6 bin 470 lira, 4 adet silah ve 59 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve içici oldukları belirlenen S.T., Ü.M. ve M.K. hakkında işlem yapıldı. Olayın firarisi K.S. ise bir gün sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u tutuklandı.