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Bursa’dan Halep’e 3 Tır Yardım

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Bursa’dan Halep’e 3 Tır Yardım
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Beşir Derneği işbirliğiyle toplanan 3 Tır dolusu giyecek ve gıda malzemesi, Suriye Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak...

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Beşir Derneği işbirliğiyle toplanan 3 Tır dolusu giyecek ve gıda malzemesi, Suriye Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Suriye'deki zulüm bitene ve oradaki insanların yüzü gülene kadar desteklerin devam edeceğini söyledi.

Zulmün başladığı tarihten bu yana 6 yıldır Suriye'ye yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da faaliyet gösteren STK'lar ve vatandaşların desteğiyle kardeş Suriye halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi ve Beşir Derneği işbirliğiyle toplanan 3 Tır dolusu giyecek ve gıda maddesi, Fomara'daki Burbak Doğanbey Katlı Otoparkı'ndan dualarla Halep'e uğurlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Suriye'ye yardımlarını esirgemeyen Bursa halkı ve STK'larla gurur duyduklarını söyledi. Suriye'de zulmün 6 yıldır sürdüğünü ve savaşın başlangıcından bu yana Bursa'dan on binlerce Tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini hatırlatan Başkan Altepe, son yardımlarla birlikte dost ve kardeş Suriye halkının kış sıkıntısının bir nebze de olsa giderileceğini söyledi. Bir yandan Türkiye'deki kamplarda milyonlarca Suriyeli misafir edilirken diğer yandan başta Bursa olmak üzere farklı illerden yüz binlerce Tır yardım malzemesinin Suriye'deki mazlumlarla buluşturulduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Suriye'nin en büyük destekçisi Türkiye'dir. Bu tarih boyunca böyleydi şimdi de aynı şekliyle sürüyor. Bu millet büyük millet. Halkımız da duyarlı. Sahip olduğumuz özellikleri bir kez daha dünyaya ispatlamış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Altepe, zulmün bir an önce sona ermesini dileyerek, savaş bitene ve Suriye'deki insanların yüzü gülene kadar yardım göndermeye, dost ve kardeş Suriye halkına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Beşir Derneği yöneticisi İrfan Işık da mazlum ve mağdur Suriye halkının yaralarının sarılmasına destek sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe olmak üzere katkı veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım Tır'ları dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

Bursa’dan Halep’e 3 Tır Yardım

Bursa’dan Halep’e 3 Tır Yardım

Bursa’dan Halep’e 3 Tır Yardım

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