Bursa’dan Uçuşlarda Sıkıntı Yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İstanbul Haliç'e gitmek üzere uçağa binen yolcuları uğurladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İstanbul Haliç'e gitmek üzere uçağa binen yolcuları uğurladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BURULAŞ vasıtasıyla Bursa'dan İstanbul'a uçmak isteyen yolcuları Yunuseli Büyükşehir Havaalanı'ndan uğurladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı uğurlamada konuşan Başkan Recep Altepe, Yunuseli Büyükşehir Havaalanı'nın Bursa'nın erişilebilirliği konusunda büyük bir imkan olduğunu söyledi. 16 yıldır kullanılamayan havaalanının Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımla artık işler hale geldiğini vurgulayan Recep Altepe, "Şu anda da görüldüğü gibi yolcularımız Bursa ile İstanbul arasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Buradan havalanıp Gemlik üzerinden Haliç'e geçecekler. Uzun yıllar atıl kalan havaalanı, bu dönemde faaliyete geçti. Şu anda seferlerimiz sürüyor. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Başkan Recep Altepe, "Daha erişilebilir bir Bursa" hedefi doğrultusunda yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. Bugün Yunuseli'den İstanbul'a düzenlenen seferlerin ileride yaygınlaşarak başta Ege sahilleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine yayılacağını kaydeden Recep Altepe, "Bunun yanında yurt dışına gitmek isteyen yolcularımıza da hizmet vereceğiz. Yenişehir'den gerçekleştirilemeyen bağlantı uçuşlarını Yunuseli'den vererek, Bursa ile dünya arasındaki bağı sağlamlaştıracağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.