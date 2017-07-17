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Bursagaz Memnuniyet Anketlerine Başlıyor

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Bursagaz Memnuniyet Anketlerine Başlıyor
Müşteri memnuniyetini faaliyetlerinin odağına yerleştiren Bursagaz, her yıl gerçekleştirdiği Memnuniyet Anketlerine bu yıl da devam ediyor.

Müşteri memnuniyetini faaliyetlerinin odağına yerleştiren Bursagaz, her yıl gerçekleştirdiği Memnuniyet Anketlerine bu yıl da devam ediyor.

Hizmet verdiği hem mesken hem de sanayi müşterilerinin memnuniyetini ölçerek iyileştirme çalışmalarını sürdüren Bursagaz, anketlerine 18 Temmuz'da başlayacak ve 45 gün içinde tamamlayacak. Bursagaz Çağrı Merkezi tarafından yürütülecek anket kapsamında müşteriler aranarak, Bursagaz hizmetlerinden duyulan memnuniyet, marka algısı, hizmet kalitesi, beklentiler, şikayetler gibi konuların dereceleri ölçümlenecek.

Dolandırıcılara dikkat

Anket öncesi olası dolandırıcılıklara karşı müşterilerini uyaran Bursagaz, ankette müşterilerinden kredi kartı bilgileri, TC kimlik numarası, araba markaları gibi kişisel bilgilerin kesinlikle istenmeyeceğine dikkat çekerek kişisel bilgileri sorgulayan kimselere itibar edilmemesi konusunda uyardı.

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