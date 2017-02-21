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Bursalı Görme Engelli Dağcı Avusturalya’nın En Yüksek Dağına Tırmanacak

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Bursalı Görme Engelli Dağcı Avusturalya’nın En Yüksek Dağına Tırmanacak
Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı dağı zirve tırmanışı ve New York Maratonu...

Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı dağı zirve tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı "Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve" projesinin sonuna geldi. Turhan, Avustralya'nın en yüksek noktası Kosciusko Zirve tırmanışı için antrenörü Nevzat Öntaş ile 27 Şubat-12 Mart 2017 tarihleri arasında Avustralya'ya gidecek. Sydney'de yaşayan dağcıların da katılacağı tırmanış ekibi, Avustralya Kıtası'nın en yüksek noktası Kosciusko zirvesine 4-7 Mart 2017 tarihleri arasında ulaşmayı planlıyor. Görme engelli sporcu Necdet Turhan, "2002 yılından başlayarak antrenörüm ve dağ kılavuzum Nevzat Öntaş ile sürdürdüğümüz "Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve" projemiz final aşamasında. 2017 Mart ayında Avustralya'da son etkinliğimiz olan Kosciusko tırmanışıyla projeyi tamamlamış olacağız. Etkinlik, ABD'de yaşayan Türklerin 2003 yılında oluşturduğu Bridge to Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip destekleniyor. Projeyle 15 yıldır mücadelesini verdiğim beş kıtada maraton koşmak ve beş tırmanış yapmak hayalim gerçek oluyor. Ayrıca Kosciuszko tırmanışı vesilesiyle BTF organizasyonuyla ODTÜ'de okuyan beş engelli öğrenciye burs verilecek ve 16 kör okuluna braille edebiyat kaynak kitap setleri dağıtılacak. Bunun yanında görme engelliler için braille İngilizce öğrenim setleri de basılacak" dedi.

Kosciuszko Tırmanış Ekibi 2003 yılında Kırgızistan'da bir dağ kazası esnasında yaşamını yitiren ünlü dağcı Uğur Uluocak'ın bir portresini de zirve noktasına taşımayı planlıyor.

Bursalı dağcı, "Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve" kapsamında 2002 New York Maratonu, 2004 Atina Klasik Maratonu, 2005 Japonya Dünya Körler Maratonu, 2006 Sydney Maratonu, 2007 Mısır-Luxor Maratonu ile 2002 Ağrı 5137 metre tırmanışı, 2008 Klimanjero 5895 metre tırmanışı, 2010 Month Blanc 3500 metre tırmanışı ve 2014 Colorado-Sherman 4280 metre tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Bursalı Görme Engelli Dağcı Avusturalya’nın En Yüksek Dağına Tırmanacak

Bursalı Görme Engelli Dağcı Avusturalya’nın En Yüksek Dağına Tırmanacak

Bursalı Görme Engelli Dağcı Avusturalya’nın En Yüksek Dağına Tırmanacak

Bursalı Görme Engelli Dağcı Avusturalya’nın En Yüksek Dağına Tırmanacak

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