Bursalı Öğrencilerden Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Proje

Bursa'da, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen, bor madeni, su ve kolonyanın belirli oranlarda karıştırılıp...

Bursa'da, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen, bor madeni, su ve kolonyanın belirli oranlarda karıştırılıp motora gönderilmesi ile çalışan sistem, 4 silindirli araçlarda yüzde 25 oranında yakıt tasarrufu sağlarken, emisyon salınımını da yüzde 90 oranında azaltıyor.

Geçtiğimiz yıl Osmangazi Belediyesi tarafından yapılıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitim hayatının ilk yılında TÜBİTAK'nın bilim şenliğine ev sahipliği yapma başarısını gösterdi. Bilim şenliğine 25'in üzerinde proje ile katılan okul, öğrenciler tarafından geliştirilen 4 ayrı proje içinde patent almaya hak kazandı. Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren ve öğrenciler tarafından BMAC ismi verilen yakıt tasarruf sistemi, 4 silindirli araçlarda yüzde 25'e varan yakıt tasarrufu yapmayı sağlıyor. Bor, su ve yüksek dereceli alkolün belirli yüzdelerle karıştırılması neticesi oluşturulan sıvı bordan hava reaksiyonu ile tepkime gazı elde edilerek, bu gazın motorun yanma odasına giden hava ile yine belirli yüzdelerde karıştırılması neticesi motorun verimini arttırarak karbondioksit ve karbonmonoksit salınımları azaltılıyor.

Öncelikle plastik malzemeden yapılan çift çıkışlı haznenin içerisine belirli oranlarda sıvı bor, kolonya ve su karıştırılarak hazırlanan solüsyon yeterli miktarda konuluyor. İki farklı çıkış yerinden filtreye uzanan boru makinenin içinde oluşacak reaksiyon gazını çekip motorun yanma odasına gönderirken, diğer çıkış temiz havayı makineye çekiyor ve reaksiyon oluşmasına neden oluyor. Araçlarda kullanılan silindir sayısı arttıkça bor solüsyonunun kullanım oranı artıp petrol bazlı yakıt kullanım miktarı azaldığı için daha fazla yakıt tasarrufu elde edilebiliyor.

73 ülkeden 1400 öğrenciye eğitim imkanının sunulduğu Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen bilim şenliğini gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, patent almaya hak kazanan 4 proje ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Okul bahçesinde bir otomobile monte edilmiş yakıt tasarruf sistemini de yakından inceleyen Dündar, "Geçtiğimiz yıl Osmangazi Belediyesi tarafından 21 bin 402 metrekare alan üzerine tek çatı altında inşa edilen lisenin bu sene ilk defa eğitim öğretime başlamasına rağmen bilimsel çalışmalarıyla öne çıktığını belirtti.

Bir okulda bilim şenliği gerçekleşmesi için en az 20 projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapan Dündar, "Okulumuz 20 den fazla projeyle bu etkinliği sürdürüyor. Asıl önemlisi de bu projeler içerisinde 4 projenin patent almış olması. Patent alan bu projeler bundan sonraki süreçte hayatı kolaylaştıracak, ekonomiye katkısı olacak projeler. Bunların içerisinde en önemlisi de bor madeni kullanılarak yakıt tasarrufu sağlayan, araçlarda en az yüzde 25'e kadar tasarruf sağlayan bir buluş. Biz bu yönüyle başta hocalarımız olmak üzere öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu okulumuz inşallah bundan sonraki süreçte de insanlık adına, bilim adına yeni buluşlara imza atacaktır" diye konuştu.

Okul olarak patent alınan 4 projenin yanı sıra 8 ayrı proje üzerinde de çalışmaya devam ettiklerini belirten projelerden sorumlu öğretmen Ayşe Aylin Erdoğan, geliştirdikleri yeni araç tanıma sistemi yazılımı sayesinde araç ve araç sürücüsünün bütün bilgilerinin kamu görevlilerine çok daha kolay aktarıldığını iddia etti.