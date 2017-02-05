Bursalı Tarihçi Erhan Yıldızalp Hayatını Kaybetti

Bursalı tarihçi Erhan Yıldızalp geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bursalı tarihçi Erhan Yıldızalp geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 82 yaşında hayatını kaybetti.

1980 ihtilalinde kapatılan Bursa Mehter Takımını yeniden kuran, Bursa'da kamu yararına ilk derneklerden Eski Eserleri Sevenler Kurumunda Kazım Baykal ile senelerce tarihe hizmet veren emekli belediye Fen Memuru Erhan Yıldızalp'in cenazesi Tophane surlarının üzerindeki Üftade Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu Üftade Cami'inde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yıldızalp'in Kükürtlü Süleyman Çelebi Cami Kütüphane Yaptırma Dernegi, Bursa Mehteri, BEESK ve Kent Konseyi Tarihi Miras Grubunda Nakkaş Ali Paşa Mescidinin ihyası başta olmak üzere birçok projeyi takip ettiği öğrenildi.