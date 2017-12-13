Bursalılar Zehir Soluyor

Bursa'da 2 gün boyunca etkili olan lodosun sona ermesiyle birlikte hava kirliliği tekrar normal değerlerin 10 kat üzerine çıktı.

Bursa'da 2 gün boyunca etkili olan lodosun sona ermesiyle birlikte hava kirliliği tekrar normal değerlerin 10 kat üzerine çıktı.

Bursa'da denetlenmeden çalışan sanayi tesislerinin kirlettiği hava yapılan ölçümlerle birlikte normal değerlerin 10 kat üzerinde çıktı. Bursa'da artış gösteren akciğer kanseri, KOAH, ve astım hastalıklarının en büyük sebebi, şehrin havasının normalin 10 kat üzerinde kirli olması. Uzmanlar Demirtaş bölgesine termik santral kurulursa zaten havası kirli olan Bursa'da vatandaşların maskeyle dolaşmak zorunda kalacağını söyledi.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde ölçülen PM10 değeri 70 olması gerekirken 843 olarak ölçüldü. Bunun da pek çok hastalığın sebebi olduğu belirtildi. Bursa'daki hava kirliliğiyle ilgili açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, "Bursa, lodos sonrası çok ciddi anlamda bir hava kirliliği yaşıyor. Bu kirlilik insanların sağlığını tehdit eder boyutta. Devletin verilerini gözlemlediğimizde Bursa'da hava kirliliğinin normalin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Özellikle PM10 dediğimiz değer dün gece itibariyle 843 gibi bir değere ulaştı. Bu değerin normalde 70 olması gerekiyor. Avrupa'da bu sınır 50 olarak görülüyor. Bu PM10 nedir? Bu, sanayi kirleticileri, kömür ve fosil yakıtlar anlamında, havaya saçılan 10 mikron büyüklüğündeki küçük maddelerdir. Bu maddeler solunumla vücuda girerek insanı hasta ediyor" şeklinde konuştu.

"Birçok hastalığın sebebi hava kirliliği"

Başta akciğer kanseri olmak üzere ülkemizde hemen hemen her ailede bir kanser vakası görüldüğünü ifade eden Elitez, "Bunun yanında felç riskini çok artırıyor. KOAH hastalığına sebebiyet veriyor. Özellikle çocuk astımlarının başta gelen sebeplerinden biridir. Bursa'da çocuğunuz astım hastalığından muzdaripse bunun asıl sebebi hava kirliliğidir. Bunun yanında diğer değerlerin de çok fazla yükseldiğini görmekteyiz. Bugün kükürt dioksit değerlerinin de 171 gibi yüksek bir değerde seyrettiği görülüyor. Bu değerler neden artıyor? Çevremizde bulunan denetimsiz sanayi tesisleri, evlerde kömür yakılması, trafikteki araçlardan çıkan gazlar bu değerlerin yükselmesine sebep oluyor. Bursa'nın havası artık çok kirli. Artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Bizler bu kirliliği devamlı vurgulayarak yetkililerin tedbir almasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde seçilen belediye başkanımıza seslenmek istiyorum: Bursa'nın etrafı sanayi tesisleri ile kuşatılmış durumda. Burada çok sıkı denetim gerekiyor. Hava ölçüm rabaratuvarlarının Bursa sanayiinin içine de yerleştirilmesi gerekiyor. Bu raboratuvarlar sadece bazı ana caddelerde" dedi.

"Şehrin havası bu kadar kirliyken Demirtaş Termik Santrali'nin kesinlikle yapılmaması gerekiyor" diyen Elitez, "Bu termik santral yapılırsa kirli olan şehrin havası kat be kat artacaktır. Aynı şekilde çimento fabrikasının yüzde 40 gibi kapasite artışı söz konusu. Eğer bu artış gerçekleşirse bu da bir termik santral gibi havayı kirletecektir. Bu şehir bizim şehrimiz. Türkiye'nin havası en kirli dördüncü şehriyiz. Zaten normal değerlerin 10 kat üzerinde havası kirli olan Bursa'da bir de termik santral kurulursa ben bu şehirde durmak istemem. Özellikle çocuklarımızı nasıl sokağa çıkartacağımızı ve nasıl soluk alacağımızı merak ediyorum. Pek çoğumuz örneklerini dünyada gördüğümüz gibi maskelerle dolaşırız. Bu kirliliğin Bursa'nın ovasında yetişen meyve ve sebzelere etkisinden bahsetmiyorum bile. Bu kirlilik için tedbir alınması gerekiyor. Bursa zehir kokan bir şehir. Belli semtlerden geçerken genzimiz yanıyor" diye konuştu.

Havası en kirli ilçe İnegöl

Elitez, "Bursa'nın havasının en kirli olduğu ilçelerinden birisi İnegöl. En temiz ilçelerimiz ise sahil şeridimizde bulunan Karacabey, Gemlik, Mudanya ve Mustafakemalpaşa. Orhaneli dağda olmasına rağmen termik santralden dolayı havası kirli" şeklinde konuştu.