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Bursa’nın Ünlü Restoranında Kaza Dehşeti

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Bursa’nın Ünlü Restoranında Kaza Dehşeti
Bursada ünlü köfte restoranında müşterilerin arasına dalan bir hafif ticari araç 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Bursada ünlü köfte restoranında müşterilerin arasına dalan bir hafif ticari araç 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova Yolu üzerinde 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari araç Köfteci Yusuf Restoranı'nın vitrini yıkarak içeri girdi. Masalarda yemek yiyen ve ayakta bekleyen müşterileri ezen araç güçlükle durabildi. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralanırken, bu kişiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araçtaki içki şişeleri dikkat çekerken,işyerinde büyük panik yaşandı

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