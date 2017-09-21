Bursaspor 2 Bin 67 Günlük Hasreti Dindirmek İstiyor

Bursaspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup ederek, sarı-kırmızılılara karşı 2 bin 67 günlük galibiyet hasretine son...

Bursaspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup ederek, sarı-kırmızılılara karşı 2 bin 67 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bugün itibariyle satışa sunulan maçın biletlerine taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, 40 bine yakın yeşil-beyazlı taraftarın stadyumda yer alması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde ilk 5 haftada topladığı 9 puanla 7. sırada yer alan Timsah, 13 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibi Galatasaray'ı en son 28 Ocak 2012 tarihinde Arjantinli yıldız Batalla'nın tek golü ile mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılı takıma karşı 2 bin 67 günlük galibiyet hasretini dindirmek isteyen yeşil-beyazlılar, kapalı gişe olması beklenen mücadelede sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak.

O kadrodan sadece Batalla var

Yeşil-beyazlıların Galatasaray'ı en son mağlup etmeyi başaran kadrosundan yalnızca takım kaptanı Pablo Martin Batalla mevcut kadroda yer alıyor. 5 yıl önce Bursaspor'a galibiyeti getiren golü de kaydeden Batalla, Fransız teknik adam Paul Le Guen'in pazar günkü maçta yine en büyük kozu olacak.

14 maçtır yenemiyor

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 14 resmi maçta da galibiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden Timsah, bu şanssızlığını da kırmak istiyor.

Biletlere yoğun ilgi var

Bugün saat 10.00 itibariyle satışa sunulan Galatasaray maçı biletlerine Bursasporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Kuzey Kale Arkası ve Maraton Alt Tribünü biletlerinin tükendiği bildirilirken, 25 bin kombine bilet sahibinin yanı sıra maç gününe kadar satılacak biletlerle 40 bine yakın taraftarın stadyumda yer alması bekleniyor.