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Bursaspor, 6 Maçlık Hasreti Dindirmek İstiyor

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Bursaspor, 6 Maçlık Hasreti Dindirmek İstiyor
Bursaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Bursaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçtır galibiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazılar, 22. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligdeki son iki maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup eden, Fenerbahçe ile de golsüz berabere kalan İstanbul ekibine karşı sahadan 3 puan ile ayrılmak isteyen Timsah, 6 maçlık galibiyet hasretini de dindirmek istiyor.

16. randevu

Kasımpaşa ile Bursaspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 15 karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise 3 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor'da eksik çok

Yeşil-beyazlılarda yönetim kurulu ve Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz ile Sercan Yıldırım'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Erdem Özgenç, Emre Taşdemir ve Bilal Kısa yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrı kalan Josua John'un durumunun ise maç saati netlik kazanacağı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

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