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Bursaspor, Balıkesirspor’u Tek Golle Geçti

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Bursaspor, Balıkesirspor’u Tek Golle Geçti
Bursaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile yaptığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.

Bursaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile yaptığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıkları kapsamında, bugün Özlüce Tesisleri'nde Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadelenin 8. dakikasında Del Valle'nin pasıyla topu ağlarla buluşturan Boban Jovic'in golünün dışında başka gol olmazken, karşılaşma Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor, Balıkesirspor’u Tek Golle Geçti

Bursaspor, Balıkesirspor’u Tek Golle Geçti

Bursaspor, Balıkesirspor’u Tek Golle Geçti

Bursaspor, Balıkesirspor’u Tek Golle Geçti

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