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Bursaspor Başkanı Ali Ay, Deniz Yılmaz Ve Del Valle’nin Kadro Dışı Bırakıldığını Açıkladı.

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Bursaspor Başkanı Ali Ay, Deniz Yılmaz Ve Del Valle’nin Kadro Dışı Bırakıldığını Açıkladı.
IHAAW190815-SPO/08-05-2017 - Bursaspor Başkanı Ali Ay, Deniz Yılmaz ve Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

IHAAW190815-SPO/08-05-2017 - Bursaspor Başkanı Ali Ay, Deniz Yılmaz ve Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 08.05.2017 19:08:15 TSI NNNN

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