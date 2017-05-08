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Bursaspor-beşiktaş Maçında Yoğun Güvenlik Önlemi Alınacak

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Bursaspor-beşiktaş Maçında Yoğun Güvenlik Önlemi Alınacak
Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başoğlu, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi üst düzey güvenlik önlemi alınacağını ve misafir...

Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başoğlu, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi üst düzey güvenlik önlemi alınacağını ve misafir tribün için ayrılan 2 bin 50 biletin de Beşiktaş Kulübü'ne satılacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin Heykel'deki Bursa Valiliği binasında toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ergun Güngör başokanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başoğlu, açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçındaki uygulamanın aynısının Bursa'da da yapılacağını dile getiren Başoğlu, Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı misafir tribününden izleyebileceğini belirterek, "Münferit olarak Beşiktaş taraftarlarının stada alınması mümkün değil. Bütün misafir tribünündeki 2 bin 50 bileti Beşiktaş Kulübü alacak. İstanbul'dan kafileler halinde gelecekler. İl girişinde karşılanacak stadyumumuza alınacaklar. Maçı seyrettikten sonra da tekrar İstanbul'a dönecekler" dedi.

Bir basın mensubunun, "Gerginlik çıkma ihtimaline karşı ek güvenlik tedbiri alınacak mı?" sorusuna ise Başoğlu, "Tabii ki özel güvenlik sayısı arttırılacak. Maç öncesi de stat girişindeki üst aramasını özel güvenlik değil resmi güvenlik yapacak. Emniyetimizin aldığı diğer tedbirler de olacak" yanıtını verdi.

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