Bursaspor - Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Ligin 31. haftasında Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.
Yeşil-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da Timsah Arena'da oynayacağı Beşiktaş maçının biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı duyuruldu. Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlar şöyle:
"VIP 1. Balkon: 200 TL, VIP 2. Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL, Tofaş Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL."
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