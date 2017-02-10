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Bursaspor, Fenerbahçe İle 96. Randevuda

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Bursaspor, Fenerbahçe İle 96. Randevuda
Bursaspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe ile 96. randevusuna çıkacak.

Bursaspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe ile 96. randevusuna çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yeşil-beyazlı ekip, yarın Timsah Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Timsah, kritik mücadelede taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

96. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 96. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 95 karşılaşmada Bursaspor, sahadan 14 kez üstünlükle ayrılırken, Fenerbahçe ise 48 müsabakada gülen taraf olmayı başardı. 33 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor, iki maçtır gol yemiyor

Bursaspor, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da rakibinden gol yemedi. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Timsah'ta Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 3 lig maçında 2 gol kaydetti.

Josua sakat, İsmail cezalı

Bursaspor'da sakatlığı süren Josua John ile kart cezalısı İsmail Konuk, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılarda, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Topçu Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez sınav verecek

Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mutlu Topçu, yeni takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı mücadelen 2-2'lik eşitlikle ayrılan Topçu, ikinci kez sarı-lacivertlilere karşı sınav verecek.

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