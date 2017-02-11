Bursaspor - Fenerbahçe Maçından Notlar

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakının dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde 4 maçtır 3 puana hasret kalan yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli takımı yenerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Mutlu Topçu ilk resmi maçında, tribünler tıklım tıklım

Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni Teknik Direktör Mutlu Topçu, ilk kez resmi maçına Fenerbahçe ile çıkıyor. Öte yandan yeşil-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçın başlamasına saatler kala biletleri tüketen yeşil-beyazlı taraftarlar stadyumdaki yerlerini aldı. Yönetimin de hafta için biletlerde indirime gitmesiyle stadyuma hücum eden taraftarlar takımlarına coşkulu şekilde destek veriyor. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, yumruk şov yaptırdı. Kendilerine ayrılan yerleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarına destek veriyor. Taraftarlar maraton tribününde dev yeşil-beyazlı forma açtı. Ayrıca o formanın yanında, "Bizi hep o formanın içinde olmayı hayal ettik hayalimizdeki gibi oyna" şeklinde yazılı pankart açıldı.

Bursaspor "efsane çubuklu forma', beyaz şortuyla müsabakada yer alacak. Konuk takım Fenerbahçe ise sarı-lacivert çubuklu formasıyla sahada olacak.

İlk 11'ler

Her iki takım müsabakada şu ilk 11'ler ile yer alıyor:

"Bursaspor: Harun Tekin, Boban Joviç, Tomas Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Yonathan Del Valle, Ricardo Faty, Merter Yüce, Pablo Batalla, Bogdan Stancu, Deniz Yılmaz."

"Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Mehmet Topal, Josef De Souza, Alper Potuk, Aatif Chahechouhe, Moussa Sow."