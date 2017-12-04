Bursaspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Bursaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bursaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, biletlerin yarın 10.00 itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:

"VIP 1.Balkon: 250 TL, VIP 2.Balkon: 250 TL, Batı Alt Tribün: 200 TL, Spor Toto Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Üst Tribün: 90 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL, TOFAŞ Tribünü: 50 TL, Misafir Tribünü: 65 TL."