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Bursaspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

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Bursaspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor
Bursaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bursaspor'un Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, biletlerin yarın 10.00 itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:

"VIP 1.Balkon: 250 TL, VIP 2.Balkon: 250 TL, Batı Alt Tribün: 200 TL, Spor Toto Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Üst Tribün: 90 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL, TOFAŞ Tribünü: 50 TL, Misafir Tribünü: 65 TL."

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