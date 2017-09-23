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Bursaspor, Galatasaray İle 97. Randevuda

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Bursaspor, Galatasaray İle 97. Randevuda
Bursaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Galatasaray ile ligde 97. kez karşı karşıya gelecek.

Bursaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Galatasaray ile ligde 97. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada topladığı 9 puanla 7. sırada yer alan Bursaspor, 13 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'ı ağırlıyor. Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak olan müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Taraftar rekorunun kırılması beklenen karşılaşmada yeşil-beyazlılar, seyirci desteğini de arkasına alarak mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Namağlup konumdaki lider Galatasaray ise bu unvanını sürdürmenin peşinde.

Süper Lig'de 97. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşmayla ligde 97. kez karşıya gelecek. Daha önce oynanan 96 mücadelede Galatasaray, sahadan 50 kez galibiyetle ayrılırken, Bursaspor ise 21 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 167 kez rakip fileleri havalandırırken, Bursaspor ise 80 kez gol sevinci yaşadı.

Timsah Bursa'da üstün

Bursaspor, rakibi ile sahasında oynadığı 49 karşılaşmada 17-14 üstünlük sağladı. 18 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, konuk ekibin 55 golüne yeşil-beyazlılar, 47 gol ile karşılık verdi.

Bursaspor 14 maçtır yenemiyor

Timsah, Galatasaray ile oynadığı son 14 resmi maçta da galibiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı rakibini en son 28 Ocak 2012 tarihinde Arjantinli yıldız Batalla'nın tek golü ile mağlup etmeyi başaran Bursaspor, bu periyotta çıktığı maçlarda 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Düdük Fırat Aydınus'ta

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak olan müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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