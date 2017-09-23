Bursaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde stadyumda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde stadyumda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla ısınma ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Timsah, Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.