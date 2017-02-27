  • BIST 87.765
  • Altın 145,713
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Bursaspor, Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı

» »
Bursaspor, Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, bu maçın hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan Timsah, son bölümde taktik çalışma yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış ve Muhammed Şengezer'in tedavileri yapıldı, daha sonra kondisyon salonu ve havuzda çalıştılar.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Transferler Yedek Başlıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 18:43
  • Okçular Gürsu’da Yarıştı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Derbi Öncesi Takımlar Stada Geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Derbide İlk 11’ler Belli Oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 18:08
  • Beşiktaş Taraftarı Tt Arena’da27 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Beşiktaş Derbi İçin Yola Çıktı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Galatasaray, Tt Arena’ya Hareket Etti27 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
  • Fenerbahçe’de Kupa Mesaisi Başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
  • Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı 3 Puanı Aldı27 Şubat 2017 Pazartesi 16:43
  • Kafkas: "Avantaj Elde Etmek İstiyoruz"27 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti