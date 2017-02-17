Bursaspor Mağlup Dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, maçın ardından düzenlenen basın...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bundan sonra formayı hak eden giyecek" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 10 kişi oynamanın kolay olmadığını söyledi. Bahanelere sığınmamak gerektiğini ifade eden Topçu, "Geçen hafta 55 dakika, bu hafta da 70-75 dakika 10 kişi oynadık. 10 kişi oynamak kolay değil. Geçen hafta 1-0 mağlup durumdayken seyircimizin desteğinden dolayı ekstra motivasyon ile beraberlik çıkardık. Bu hafta zor oldu. İlk yarıyı 0-0 kapattık ama ikinci yarı rakibin erken gol bulması olayları değiştirdi, farklı bir hal aldı. Ama bahane üretmemek lazım. Biz Bursasporuz. Dolayısıyla bu formanın hakkını, değerini iyi bilmek lazım. Bugün benim için farklı bir akşam oldu. Şunu söylemek istiyorum, bundan sonra bu formayı hak eden giyecek. Bu formayı çalışan, varını yoğunu sahada hak eden giyecek" dedi.