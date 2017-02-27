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Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Gözaltına Alındı
Bursaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın dönüşü Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde takım otobüsüne saldırdığı iddia edilen 6 kişi...

Bursaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın dönüşü Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde takım otobüsüne saldırdığı iddia edilen 6 kişi Orhangazi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursaspor'un olayla ilgili şikayetçi olması sonrasında soruşturma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay gecesi 4 kişi hakkında kimlik tespiti yaptıktan sonra gözaltı işlemi yapan Orhangazi Jandarma ekipleri Bursasporlu yönetim ve futbolcuların şikayetçi olmaması üzerine şahısları serbest bırakmıştı. Bursaspor kulübü ve bazı futbolcuların daha sonra olayla ilgili şikayetçi olmaları neticesinde Bursa Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yapan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursaspor otobüsüne saldırı olayı ile ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Orhangazi Jandarma Komutanlığı'nda izlenecek kamera kayıtları sonrasında bu kişilerin saldırı olayına karışıp karışmadıkları tespit edilecek.

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