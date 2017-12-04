  • BIST 104.055
  • Altın 160,641
  • Dolar 3,9185
  • Euro 4,6515
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 18 °C

Bursaspor Seriyi 7 Maça Çıkardı

» »
Bursaspor Seriyi 7 Maça Çıkardı
Bursaspor, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bursaspor, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 15 puan toplayan yeşil-beyazlılar, Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ile birlikte en uzun yenilmezlik serisi elde eden ikinci takım oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 24'e yükseltti. Lider Başakşehir ile arasında 6 puan fark bulunan yeşil-beyazlılar, 65 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor. Ligde çıktığı son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, bu periyotta hanesine ise 15 puan yazdırdı.

Sistem değişti, 6 puan fazla topladı

Ligin ilk 7 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, hanesine de 9 puan yazdırmıştı. 7. haftadaki 3-1'lik Kayserispor yenilgisinin ardından 8. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla birlikte 3-5-2 oyun sistemine geçen Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, bu değişikliğin meyvelerini de aldı. Sistem değişikliğinin ardından çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yaşamayan Bursaspor, bu süreçte ilk 7 haftalık periyottan 6 puan daha fazla topladı.

Başakşehir'in ardından ikinci

Bursaspor, lider Başakşehir'in ardından ligde en uzun yenilmezlik serisi elde eden ikinci takım oldu. İstanbul ekibi, son 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, yeşil-beyazlılar ise Fenerbahçe ile birlikte 7 maçtır yenilmiyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eges Artık 3. Ligde04 Aralık 2017 Pazartesi 10:53
  • Giuliano Fenerbahçe’yi Sırtlıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • Bursasporlu Futbolcular Farklı Galibiyetin Sevincini Yaşıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • Dünyaca Ünlü Fransız Basketbolcu Sandrine Gruda Yakın Doğu Üniversitesi’nde04 Aralık 2017 Pazartesi 10:38
  • Genç Kızlar, Genç Erkekler Hentbol Müsabakaları Sona Erdi04 Aralık 2017 Pazartesi 10:33
  • Mersin Büyükşehir Belediyespor Çıkış Arıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 10:23
  • Muratpaşa Belediyespor 10’da 10 Yaptı04 Aralık 2017 Pazartesi 10:23
  • Ünisporfest’te Ödüller Sahiplerini Buldu04 Aralık 2017 Pazartesi 10:13
  • Şener Ve İsmail Göz Dolduruyor04 Aralık 2017 Pazartesi 09:53
  • Nevşehir 1.amatör Lig’de 7. Hafta Maçları Tamamlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti