  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Bursaspor Seriyi Sürdürmek İstiyor

» »
Bursaspor Seriyi Sürdürmek İstiyor
Bursaspor, ligin 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bursaspor, ligin 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, sahadan kayıpsız ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 29. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 28 müsabakanın 12'sinde Bursaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken, 8 defa da Konyaspor gülen taraf olmayı başardı.

Bursaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

Bu sezon deplasmanda yalnızca 1 kez sahadan galibiyet ile ayrılan Le Guen'in öğrencileri, Konyaspor mücadelesinde bu şanssızlığını da kırmak istiyor. 6 dış saha müsabakasında hanesine yalnızca 5 puan yazdırabilen yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Timsah 6 maçtır yenilmiyor

Konuk ekip Bursaspor, ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, Konyaspor karşılaşmasında bu seriyi 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise ligde son 7 maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Düdük Meler'de

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıza Nedeni İle Takım Uçamadı02 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • Trabzonspor Seriye Devam Etmek İstiyor02 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • 7 Aralık Futbol Turnuvası02 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Aykut Kocaman, 3 Farklı Hocaya Karşı Kazandı02 Aralık 2017 Cumartesi 10:43
  • Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Temeli Atıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
  • Fenerbahçe, Paşa’ya Evinde Kaybetmiyor02 Aralık 2017 Cumartesi 10:18
  • Galatasaray’ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı02 Aralık 2017 Cumartesi 09:48
  • Yeşil-beyazlılar, Saruhanlı Maçına Hazır02 Aralık 2017 Cumartesi 09:38
  • Okul Sporları Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi02 Aralık 2017 Cumartesi 09:08
  • Ali Ay: “Oynamayanlarla Yolları Ayırmamız Gerekiyor”01 Aralık 2017 Cuma 21:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti