  • BIST 93.928
  • Altın 139,910
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Bursaspor Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı

» »
Bursaspor Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı
Çaykur Rizespor'a deplasmanda 6-0 mağlup olan Bursaspor'u taşıyan takım otobüsü, Yenişehir Havaalanı çıkışında bir grup taraftarın taşlı saldırısına...

Çaykur Rizespor'a deplasmanda 6-0 mağlup olan Bursaspor'u taşıyan takım otobüsü, Yenişehir Havaalanı çıkışında bir grup taraftarın taşlı saldırısına maruz kaldı. Atılan taşlar sebebiyle otobüs ön camının hasar aldığı bildirilirken, takım otobüsünün tesislere gidişi sırasında geçiş güzergahında ara ara yol trafiğe katılarak önlem alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarısını 4-0 geride tamamladığı karşılaşmadan 6-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Ligde son 3 haftada çıktığı Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesinde toplam 16 gol gören Timsah, tarihinde üst üste 3 maçta en çok gol yediği haftaları yaşadı.

Takım otobüsü taşlandı

Karşılaşmanın ardından Trabzon Havaalanı'ndan özel uçakla Bursa'ya hareket eden kafile, saat 22.40 sıralarında Yenişehir Havaalanı'na indi. Güvenlik sebebiyle apronda hazır bekletilen takım otobüsüne binen yeşil-beyazlı oyuncular, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı. Havaalanın çıkışındaki kavşağa gelindiği sırada bir grup taraftar, takım otobüsünü taşladı. Atılan taşlar sebebiyle otobüsün ön camının hasar gördüğü bildirildi. Takım otobüsünün geçişinin ardından polis ekipleri, yolu kapatarak arkasından araçların geçişine izin vermedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Son Dakikalarda Gülüyor07 Mayıs 2017 Pazar 21:48
  • Boluspor - Şanlıurfaspor Maçının Ardından07 Mayıs 2017 Pazar 21:43
  • Talisca, Volkan’ın Elini Sıkmadı07 Mayıs 2017 Pazar 21:33
  • Beşiktaş, Evinde Derbi Kazanamadı07 Mayıs 2017 Pazar 21:28
  • Derbi Kralı Fenerbahçe07 Mayıs 2017 Pazar 21:18
  • Merkez Efendi Mahalli Off-road Yarışlarında Şampiyonlar Kupalarını Aldı07 Mayıs 2017 Pazar 21:08
  • Spor Toto Süper Lig07 Mayıs 2017 Pazar 21:08
  • Josef Ve Skrtel, Antalyaspor Maçında Yok07 Mayıs 2017 Pazar 21:08
  • Beşiktaş Sakata Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 20:58
  • Tff 1. Lig07 Mayıs 2017 Pazar 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti