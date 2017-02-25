Bursaspor Taraftarları Bıçaklarla Futbolculara Saldırdı

Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı.

Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda bir çok oyuncu darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Ellerinde bıçak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı. Takımın çoğunluğunun darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi. Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alını. Tüm futbolcular, saldırgan taraftarlardan şikayetçi oldu.