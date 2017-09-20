Bursaspor Telekomünikasyon A.ş’nin Yetki Belgesi İmzalandı

Bursaspor'un telekomünikasyon sektöründe yer almasını sağlayacak olan yetki belgesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursaspor Kulüp...

Bursaspor'un telekomünikasyon sektöründe yer almasını sağlayacak olan yetki belgesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay ve BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından imzalandı.

Bursaspor Kulübü'nün bir iştiraki olan Bursaspor Telekomünikasyon A.Ş için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetki belgesi düzenlendi. Bursaspor Telekom'a 516 numara bloğundan ilk etapta 100 bin adet numara tahsis edildi.

Arslan: "Bugünden itibaren 516 numaralı blok artık Bursaspor taraftarının"

Bursaspor'un Trabzonspor'dan sonra bu uygulamayı yapan ikinci kulüp olduğunu söyleyen ve bunun diğer spor kulüplerine örnek olması gerektiğini belirten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz, yaşına bakmadan herkesin spor yapabilmesi adına imkan oluşturmak, şartları kolaylaştırmak ve özellikle gençleri yanlış alışkanlıklar yerine spor ile buluşturabilmek adına her türlü desteği veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliği ve Başbakanımızın destekleri ile gençlerin geleceğini düşünerek birçok alanda hizmetler yapıyoruz. Bursaspor, Bursalı gençler için örnek teşkil edecek uygulamalar yapıyor. Biz de Bursaspor Telekom'a vereceğimiz bu yetki ile Bursaspor'un hizmet kervanına bir katkı vermiş olacağız. Türk sporu ve Bursaspor'un gelişimine katkı sağlayacak Bursaspor Telekomünikasyon A.Ş yetki belgesi imza töreni belki bir sembol ama sonuçları bizim için önemli" dedi.

Bilişim sektörünün son yıllardaki gelişimi ile birlikte dünyanın geleceğini belirleyen önemli sektörlerin başında geldiğini kaydeden Bakan Arslan, "Bugün hiçbir kurum veya kuruluşun dijital, telekomünikasyon veya inovasyon dünyasından uzakta kalarak gelişmesini ve büyümesini sürdürebilmesi mümkün değil. Hangi işi yapıyor olursanız olun mutlaka dijital yenilikleri, telekomünikasyonu ve interneti kullanmak zorundasınız. Bu alanda girişimci olmak için yüksek bütçelere ihtiyaç vardı. Bugünkü geldiğimiz noktada bu tip yüksek bütçelere ihtiyaç kalmadı. Eğer bilgiye sahipseniz paradan önde geliyor, hele ki bu sektörde. Türkiye artık bilginin gücünü bildiği gibi bilgiyi nasıl kullanacağını da biliyor. Son 15 yılda bilgi toplumu olma yolunda yaşanan gelişmeler bunun en güzel kanıtı. Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe yaşanan gelişmeler bizatihi kendi gelişiminin yanı sıra diğer sektörlerin gelişiminde de bir kaldıraç rolü üstlenmiş durumda" diye konuştu.

Bursaspor'un da bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki gelişmenin bir neticesi olarak elektronik haberleşme sektöründe taraftarlarına mobil hizmet sunmak amacıyla sanal mobil şebeke hizmeti yetkisi almak için başvuruda bulunduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Kulüp tarafından kurulan Bursaspor Telekomünikasyon A.Ş bugün itibariyle ülkemizin mobil şebeke hizmeti veren kurumları arasında yer alıyor. Bursaspor Telekomünikasyon, ülkemizin 63. sanal mobil şebeke hizmeti işletmecisi oluyor. Yani teknik kısıtlar sebebiyle kendisine ait frekansı olmadan mobil şebeke işletmecilerinin altyapısından faydalanarak hizmet sunan mobil şebeke firmalarından birisi oldu. Bugünden itibaren 516 numaralı blok artık Bursaspor taraftarının. Tahsis edilen 100 bin adet hat Bursaspor taraftarı için önemli. Bursaspor'un büyüklüğünü, hele ki beşinci şampiyon olarak, dünyada taraftarı olan bir kulüp için 100 bin rakamı küçük. BTK'nın kapısına 100 bin artı diye dayanmanız lazım" şeklinde konuştu.

Bilgi otobanlarında kullanılan ürünlerin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesinin ülke için hayati önem taşıdığının altını çizen Bakan Arslan, "Türkiye'nin orta teknolojik ürünlerden yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi seviyesine çıkıp ihracatta rüştünü ispat etmiş markalarla ihracat yapması gerektiği bir gerçek. Herkesin ürettiği teknolojiyi üretip satmanın geleceği yok. Kendi ürününüzü geliştirip satarsanız pazar payınız da yüksek olur. Mobil şebeke işletmecilerimize milli ve yerli ürün üretim noktasında ciddi yükümlülükler getirdik. 4.5G yetkilendirilmesinde de işletmecilerimizin şebekelerinde kullandıkları ürünlerin yüzde 45'e varan oranda yerli ve milli kaynaklardan temin edilmesi, yüzde 10'u da KOBİ'lerin Türkiye'de ürettikleri ürünlerden temin edilmesine yönelik düzenlemeler yaptı kurumumuz. İşletmecilere verdiğimiz yetki belgeleri uyarınca şebekelerinde kullandıkları ürünlerin yüzde 40'ının ar-ge merkezi olan tedarikçilerden temin edilmesi gerekmekte. Bu kapsamda bilişim sektöründe faaliyet gösteren yerli ürün üreten firmalarımızın geliştirilebilmesi açısından şebeke yatırımlarında ihtiyaç duydukları ürünleri özellikle yerli tedarikçilerden temin etmelerini bekliyoruz. Bunun ülkemize karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ay: "10 yıl içinde bugünkü para ile 50-55 milyona yakın bir para girdisi sağlayacağız"

Bursaspor için çok hayırlı bir iş yaptıklarını belirten Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, "Sadece Bursaspor değil bütün kulüplerimiz bir rekabet içinde. Kulüplerin mali raporlarını herkes biliyor. Kulüplerimizin en çok ihtiyacı olan şey finansman. "Finansman açığını nasıl hallederiz" diye devamlı düşünce içindeyiz. Böyle bir olaya kalktık. Yetki belgesi ile 10 yıl içinde bugünkü para ile 50-55 milyona yakın bir para girdisi sağlayacağız. Bu sadece Bursaspor için değil bütün kulüpler için büyük bir para. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin: "Biz buradan Bursaspor'a ciddi bir gelir elde edeceğiz"

Bursaspor'un yanında olmaya devam edeceğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "Bugün Bursaspor'a gelir kazandıracak özel bir gündeyiz. İletişim Kurumunun bize sağladığı yetki belgesi ve gelir sağlamak için bir modeli oluşturacağız. Bursalı hemşehrilerimiz adına Bakanımız Ahmet Arslan'a teşekkür ediyorum. Biz buradan Bursaspor'a ciddi bir gelir elde edeceğiz. Türk futboluna, altyapısı zengin Bursaspor'a ve Türk Milli Takımı'na yeni yıldızlar yetiştireceğiz. Bugün Türk Milli Takımı'nda oynayan 4 yıldız futbolcu Bursaspor'un altyapısından yetişti. İnşallah yeni yıldızlar yetiştirerek bundan sonra Avrupa ve dünya arenasında Türk futbolcuları izleme imkanına sahip olacağız" açıklamasında bulundu.

Sayan: "İlk başta 100 bin adet numara tahsis edilmiştir"

Bursaspor'un telekomünikasyon sektöründe yer almasını sağlayacak olan yetki belgesi imza töreninde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Bursaspor'a futbolun dışında elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermesi için yetki belgesi verildiğini belirtti.

Bugüne kadar sanal mobil şebeke hizmeti veren işletme sayısının 63 olduğunu belirten Sayan, "Bursaspor Kulübü'nün bir iştiraki olan Bursaspor Telekomünikasyon A.Ş'nin talebi kurumumuzca değerlendirildi ve yetki belgesi düzenlendi. Bursaspor Telekom'a 516 numara bloğundan 516 16'dandan itibaren ilk başta 100 bin adet numara tahsis edilmiştir"dedi.

Bakan Arslan'a Bursaspor forması

Konuşmaların ardından Bakan Ahmet Arslan, Kulüp Başkanı Ali Ay ve BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Bursaspor Telekomünikasyon A.Ş'nin yetki belgesini imzalarken, Başkan Ay, Bakan Arslan ve BTK Başkanı Sayan'a Bursaspor forması hediye etti. Törene Bursaspor Kulüp Yönetimi de katıldı.