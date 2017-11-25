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Bursaspor, Yenilmezlik Serisini 6 Maça Çıkarmak İstiyor

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Bursaspor, Yenilmezlik Serisini 6 Maça Çıkarmak İstiyor
Bursaspor, Süper Lig'de yarın sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor engelini aşarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

Bursaspor, Süper Lig'de yarın sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor engelini aşarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

Süper Lig'de 12 haftalık periyotta topladığı 18 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 13. hafta mücadelesinde yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Ligde son çıktığı 5 karşılaşmada da rakiplerinden puan veya puanlar almayı başaran Le Guen'in öğrencileri, Kardemir Karabükspor engelini de aşarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 19. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 18 karşılaşmada Bursaspor sahadan 9 kez galibiyetle ayrılırken, kırmızı-mavili ekip ise 6 karşılaşmada 3 puana uzandı.

Bursaspor'un Karabükspor'a iç sahada şansı tutuyor

Yeşil-beyazlılar, Kardemir Karabükspor ile oynadığı son 5 iç saha karşılaşmasında da galibiyet elde etmeyi başardı. Bu maçlarda rakibine 18 gol atan Bursaspor, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Aziz ve Titi dönüyor

Bursaspor'da geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında Avustralya Milli Takımı'ndan uzun süren uçak yolculuğuyla döndüğü için forma giyemeyen Aziz Behich ile cezalı olan Brezilyalı defans oyuncusu Titi, yarınki müsabakada görev almaları halinde sahada yer alabilecek. Timsah'ta Onur Atasayar, Mikel Agu, Furkan Özçal, Bilal Kısa, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım'ın ise sakatlıkları sürüyor.

Düdük Mustafa Öğretmenoğlu'nda

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

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