Bursaspor’da Ağır Yenilgilerin Faturası Futbolculara Kesiliyor

Bursaspor'da son 3 haftada alınan ağır mağlubiyetlerin ardından bugün alınacak kararla 3 yada 4 oyuncunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.

Bursaspor'da son 3 haftada alınan ağır mağlubiyetlerin ardından bugün alınacak kararla 3 yada 4 oyuncunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Son 3 haftada kalesinde 16 gören Bursaspor'da Teknik Direktör Adnan Örnek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanı Ali Ay ile görüşeceğini ve gerekenin yapılacağını söylemişti. Deneyimli teknik adamın bugün Özlüce Tesislerinde Başkan Ay ile bir araya geleceği ve yapılacak görüşmelerin ardından 3 yada 4 oyuncunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.

"Takımda oynamak istemeyen oyuncular var"

Öte yandan Teknik Direktör Adnan Örnek, maçın ardından dönüş yolunda basın mensupları ile yaptığı sohbette takımdaki bazı oyuncuların maçlara çıkmak istemediğini söyledi. Bu isimlerden birinin golcü oyuncu Deniz Yılmaz olduğu bildirilirken, bu sezon 4 golü bulunan 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra 2 yada 3 oyuncuya daha kadro dışı kararı çıkacağı belirtildi.