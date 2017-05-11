Bursaspor’da Batalla Ve Faty Takımla Çalıştı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri tamamlanan Batalla ve Faty, kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda bu müsabakanın hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışması ile devam etti. Bursasporlu oyuncular daha sonra 6'ya 3 kontrol pas oyunu ve yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı sürdürdü.

Batalla ve Faty takıma döndü

Tedavisi tamamlanan Pablo Batalla ve Ricardo Faty bugün takımla birlikte kontrollü olarak çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Bilal Kısa ise bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.