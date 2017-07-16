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Bursaspor’da Deniz Yılmaz Affedildi

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Bursaspor’da Deniz Yılmaz Affedildi
Bursaspor'da geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren golcü oyuncu Deniz Yılmaz, affedilerek Avusturya kampına...

Bursaspor'da geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren golcü oyuncu Deniz Yılmaz, affedilerek Avusturya kampına dahil edildi.

Yeşil-beyazlı kulüpte geçtiğimiz sezon 6-0 mağlup olunan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan ve bir süredir çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren golcü isim Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Le Guen'in kararıyla yeniden takıma dahil edildi. Golcü oyuncunun geçtiğimiz sezonki maçlardaki performansını inceleyen ve olumlu görüş bildiren Fransız teknik adam, Deniz Yılmaz'ı da Avusturya kampı kadrosuna dahil etti.

Deneyimli oyuncunun da katılmasıyla Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'da 29 oyuncu ile çalışacak.

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