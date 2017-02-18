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Bursaspor’da Sercan Yıldırım Ve Deniz Yılmaz Kadro Dışı

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Bursaspor’da Sercan Yıldırım Ve Deniz Yılmaz Kadro Dışı
Bursaspor'da futbolculardan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'ı kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor'da futbolculardan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'ı kadro dışı bırakıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, yönetim kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakılmışlardır. Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'a ayrıca para cezası da uygulanacaktır. Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir" denildi.

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