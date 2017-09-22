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Bursaspor’dan Galatasaray Maçı Biletlerine İlişkin Açıklama

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Bursaspor’dan Galatasaray Maçı Biletlerine İlişkin Açıklama
Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçı için gelen yoğun talepler doğrultusunda kuzey ve güney tribünlerinin ilk üç sırası ile doğu ve batı tribünlerinin...

Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçı için gelen yoğun talepler doğrultusunda kuzey ve güney tribünlerinin ilk üç sırası ile doğu ve batı tribünlerinin ikinci ve üçüncü sıralarının satışa açıldığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Eylül pazar günü Galatasaray'la oynayacağımız 6. hafta karşılaşmasında, emniyet tedbirleri gereğince tribünlerimizde satışı yapılmayan kuzey ve güney tribünlerinin ilk üç sırası ile doğu ve batı tribünlerinin ikinci ve üçüncü sıraları İl Spor Güvenlik Kurulu'nun bugün yaptığı olağanüstü toplantısında alınan karar gereği sezon sonuna kadar satışa açılmıştır. Satışlar 23 Eylül 2017 cumartesi sabahı saat 10.00'da başlayacaktır. Bu konuda taraftarımızın beklentisini karşılıksız bırakmayan ve kulübümüzün talebini olumlu karşılayan başta sayın Valimiz İzzettin Küçük olmak üzere İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Gün'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu uygulamanın, müsabaka güvenliği açısından herhangi risk oluşturması durumunda sonraki maçlarda geçerli olmama ihtimalinin dikkate alınmasını ve bu sıralarda maç izleyen taraftarlarımızın bu bilinçle hareket etmelerini önemle rica ederiz."

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