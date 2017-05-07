Bursasporlu Futbolcular Stadyumdan Üzgün Ayrıldı

Bursasporlu futbolcular, Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından stadyumdan üzgün ayrıldı.

Bursasporlu futbolcular, Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından stadyumdan üzgün ayrıldı. Bazı yeşil-beyazlı oyuncular, yarın izinli olmaları sebebiyle kafileden ayrılarak, başka araçlarla Trabzon Havaalanı'na gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarısını 4-0 geride tamamladığı karşılaşmadan 6-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Ligde son 3 haftada çıktığı Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesinde toplam 16 gol gören Timsah, tarihinde üst üste 3 maçta en çok gol yediği haftaları yaşadı.

7 oyuncu kafileden ayrıldı

Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılarak otobüsle Trabzon Havaalanı'na giden kafilede, yeşil-beyazlı oyuncuların moralsiz oldukları gözlendi. Bursaspor'da kaleci Mert Günok, Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Erdem Özgenç, Josua John, Tomas Sivok ve Sinan Bakış, takımın yarın izinli olması sebebiyle kafileden ayrılarak başka araçla havaalanına gittiği görüldü. Saat 21.00'da Trabzon Havaalanından özel uçakla Bursa'ya hareket edecek kafilenin 22.15 sıralarında Yenişehir Havaalanı'na inmesi beklenirken, taraftarların muhtemel tepkisi sebebiyle Yenişehir Havaalanı'nda geniş güvenlik önlemleri alınacağı bildirildi.