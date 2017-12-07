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Bursasporlu Taraftarlardan Küfür Uyarısı

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Bursasporlu Taraftarlardan Küfür Uyarısı
Bursasporlu taraftarlar, maçlarda küfür ile sahaya yabancı madde atılmasının önüne geçmek için seferberlik başlattı.

Bursasporlu taraftarlar, maçlarda küfür ile sahaya yabancı madde atılmasının önüne geçmek için seferberlik başlattı.

Bursaspor'u her platformda küfürsüz desteklemenin kulübe vereceği katkıyı anlatan Teksaslı Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, bu hususta yeşil-beyazlı taraftarları daha duyarlı olmaya davet etti. Edilen her küfrün, çok sevdikleri kulübe zarar verdiğini ifade eden Güzelsöz, "Kulübümüze olan sevgimizi, renklere olan aşkımızı her platformda gösteriyoruz. Fakat edilen her küfür, çok sevdiğimiz kulübümüze zararlar veriyor. Bir sezon boyunca, hoş olmayan bu davranıştan dolayı, seyircisiz oynama cezasının yanı sıra, kulübümüz maddi bir yükün altına giriyor. Belki küfür sebebiyle kesilen cezalardan, kulübümüze transfer döneminde bir futbolcu kazandıracağız. O yüzden özellikle, bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçına herkesin öncelikle yeşil kıyafetlerini giyerek gelmesini ardından ise küfürsüz bir maç geçirmesini istiyoruz. Sahaya atılan her yabancı madde, kulübümüze ceza olarak geri dönüyor. Biz Teksaslı Taraftarlar Derneği olarak "Küfür etme, ettirme" sloganı ile herkesin hareket etmesini istiyoruz. Kulübünü en çok seven taraftar, bilinçli davranan taraftardır. Bu iş sadece kendinle olmuyor. Yanında küfür eden taraftarı da uyarmak zorundayız. Bu hususta çok dikkat etmemiz ve büyük fedakarlık göstermemiz gerekiyor" dedi.

Mehmet Güzelsöz, takımın önemli bir virajda olduğu da belirterek, tüm taraftarları maça davet etti.

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