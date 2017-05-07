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Bursaspor’un Efsane Başkanı Dualarla Anıldı

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Bursaspor’un Efsane Başkanı Dualarla Anıldı
Bursaspor'un efsane başkanı İbrahim Yazıcı, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Bursaspor'un efsane başkanı İbrahim Yazıcı, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Bursaspor Kulübünün eski başkanlarından İbrahim Yazıcı, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı. Yazıcı'nın Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Yazıcı ailesi ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra çok sayıda taraftar ve sevenleri katıldı. Yazıcı'nın karanfiller ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.

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