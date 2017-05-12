Bursa’ya 9 Milyonluk Görkemli İl Müftülüğü

Bursa İl Müftülüğü'nün bütün birimlerinin bir arada bulunduğu ve 9 milyon harcanan hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından...

Bursa İl Müftülüğü'nün bütün birimlerinin bir arada bulunduğu ve 9 milyon harcanan hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mimari projesi Ankara'da bir firmaya çizdirilen ve Mayıs 2015 yılında temeli atılan Bursa İl Müftülüğü'nün hizmet binası açılırken, cami ve konferans salonunun temeli atıldı. Yeni Yalova yolu Altınova Mahallesi'nde 15 bin 580 metrekare üzerine inşa edilen hizmet binasında ayrıca 3 bin kişilik cami, 800 kişilik konferans salonu, lojman, ve sosyal tesislerin yer alıyor. 9 milyona mal olan hizmet binasının açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bursa ruhu, kalbi olan bir şehir. Şehirlerimizde beton binalar çoğaldıkça bu kalbi zayıflıyor. Bunları diri tutmamız gerekiyor. Hep birlikte şehirlerin güzel ruhunu kalbini korumalıyız. Binalarımız çoğaldıkça insanın ruhunu ve kalbini ayakta tutmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Bizler ilmi ve dini hayatını tutmak için çaba gösteriyoruz. Diyanet sıradan bir mekanizma değildir. Şehirlerin manevi hayatını ayakta tutmakla meşgulüz" dedi.

Müftülüklerin diyanet vazifesi gören bir bina olması gerektiğini ifade eden Görmez, "Vatandaşların her biri sıkıntısını buraya getirebilmelidir. Şehirlerin barışı huzuru için her türlü çabayı gösteren merkez olmalıdır. Diyanet işleri teşkilatı sadece Türkiye'nin diyanet işleri değildir. Bütün dindaşlarımızın diyanetidir. Artık birlikte hareket ediyoruz. Hep birlikte bu müesseseyi korumalıyız" şeklinde konuştu.

Mimarisi 3 büyük devletin izlerini taşıyan bir yapı olduğunu belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Bursa Osmanlı'nın ilk şehridir. Burada sadece bu coğrafyaya değil, her bölgeye değerli öğrenci yetiştiren büyük merkezdi. Uzun asırlar Bursa ilmin çok önemli bir başkenti oldu. Bugünde aynı kuvvete ve potansiyele sahiptir. Bu hizmet binasından emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

En güzel yerimizi ayırdığımız müftülük binası Bursa'ya yakışacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise "İlk günden beri beraber olduğumuz güzel bir eser oldu. Katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye kalkınıyor. Bu şanlı bayrağımızda en güzel şekilde dalgalanacak. Türkiye büyüdükçe İslam alemine de cesaret geliyor. Balkanlardan Afrika'ya kadar herkesin gözü kulağı Türkiye'dedir. İnşallah kalan eksiklerini de tamamlayarak en kısa sürede hizmete alınması en büyük isteğimizdir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından cami ve konferans salonunun temeli atılırken, daha sonra ise hizmet binasının açılış yapıldı.