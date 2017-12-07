Bursa’ya Hizmetin Siyaseti Yok

Bursa için ortak akılla hareket etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Mudanya Belediye...

Bursa için ortak akılla hareket etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Aktaş, Nilüfer Belediyesi ziyaretinin ardından Mudanya AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada AK Parti İlçe Başkanı Dr. Murat Ünal ve partililerle bir araya gelen Aktaş, ilçenin meseleleri hakkında bilgi alıp, bundan sonra izleyecekleri yol haritasını anlattı. Başkan Aktaş, daha sonra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı da Mudanya Belediyesi'ndeki makamında ziyaret etti. AK Parti ve CHP İlçe başkanlarının da katıldığı basına kapalı toplantıda, Mudanya'da hem Büyükşehir Belediyesi hem de Mudanya Belediyesi tarafından yapılan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı devam eden sahil düzenleme projesini yerinde inceleyen Başkan Aktaş ve Türkyılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantının Mudanya'nın geleceği açısından çok verimli geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mudanya'da CHP'li Belediye Başkanı'mız görevde. Partiler farklı olabilir, sonuçta bu halkımızın tercihi ama biz, bu saatten sonra Mudanya'ya, Bursa'ya ne yapabiliriz, bunun hesabı ve heyecanı içindeyiz. Farklı yaklaşımlar olacaktır. Bu çok doğal, asıl mesele öncelikli sorunları belirleyip, çalışmaları hızlandırmak Yaptığımız toplantıda Mudanya'da sahil düzenleme, otopark ve ulaşım öncelikli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada aldığımız notlar, bizim için değerli ve önemli. Kısa sürede ilçeyi geleceğe taşıyacak adımları süratle atacağız. Sıcak ev sahipliğiyle bizleri karşılayan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise 30 Mart 2014'te aday olarak halkın karşısına çıktıklarını, seçildikten sonra ise siyasi bir yaklaşım içinde olmadıklarını belirterek, "Çünkü biz, "Hizmetin siyaseti olmaz" dedik, kimseyi ayrıştırmadık, ötelemedik. Diyalog eksikliğinden kaynaklanan birtakım sorunlar vardı. Şimdi bu sorunları büyütmeden ilçemize yeni yeni projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Her ilçenin farklı değerleri var. İznik'in gölü, dağ ilçelerinin yaylaları gibi Mudanya da İstanbul ve Trakya bağlantısıyla, sahiliyle ayrı bir değer. Bursa'mızı 17 ilçesiyle bir bütün olarak uyum içinde geleceğe taşımak için birlikte çalışmamız gerek. Ben de bu ziyaretleri nedeniyle Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in 1058 mahallesi var. Bunların hepsine yetişmek kolay değil. Özellikle Mudanya ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yetişemediği her konuya maddi, manevi desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, Mudanya ziyaretinin son durağında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i de makamında ziyaret etti.