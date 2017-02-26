Bursa’ya Yaban Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Geliyor

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite olarak Yaban Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmak için çalışmaları başlattıklarını...

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite olarak Yaban Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Uludağ Üniversitesi yönetimi, Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet vermesi ve öğrenciler için etkili bir uygulama sahası olması bakımından kurulması düşünülen Yaban Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçti. Uludağ Üniversitesi Bölge Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet Karacabey'deki Ovakorusu Ayı Barınağı ile Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ni ziyaret etti. İki kurum arasında önümüzdeki günlerde imzalanacak protokol ile Uludağ Üniversitesi Yaban Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş olacak. Merkezde hem veteriner fakültesi öğrencileri staj eğitimi görecek hem de akademisyenler bilimsel araştırmalar yapabilecek.

"Öğrenciler için önemli bir uygulama alanı olacak"

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kurmayı düşündükleri Yaban Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Karacabey'de bulunan Yaban Hayatını Kurtarma Merkezi'nin, hayata geçirmeyi planladıkları proje için uygun bir alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Rektör Ulcay, "2. Bölge Müdürümüz ve Veteriner Fakültemizin yetkilileriyle birlikte alanı incelemek için bugün buraya geldik. Hep birlikte inceleme ve değerlendirme yapacağız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da uygun görmesi ve onay vermesi durumunda iki kurum arasında bir protokol imzalayacağız. Bu merkezde hem öğrencilerimiz uygulama yapabilecek hem de akademisyenlerimiz bilimsel araştırmalar yapabilecek. Merkezde farklı çeşitlerde ve türlerde hayvanlar mevcut. Yapılacak protokol sonrası bu merkez bizler için uygulama ve araştırma aşamasında gerçekten önemli bir saha olacak" dedi.

Bölge müdürlüğünden projeye tam destek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut ise bilim ve uygulamanın bir araya gelmesine Bakanlığın her zaman destek verdiğinin altını çizdi. Uludağ Üniversitesi'nin kurmak istediği merkezi çok önemsediklerini belirten Bölge Müdürü Bulut, "Burası Bakanlığımızın ilk uygulama yeridir. Şimdi hep birlikte gezecek ve yapılan çalışmaları yerinde göreceğiz. Rektör hocamız hem sektörü hem de devletin izlediği politikaları bilen bir akademisyen. Burada uygulama ile bilimi birleştirelim ve çok güzel sonuçlar alalım. Bizler de yaptığımız çalışmaları bilimsel bir altlığa almış olacağız. Veteriner Fakültesi öğrencilerinin burada alacağı eğitimlerin ne derece önemli olacağı hepimizin malumudur. Akademisyen açısından da önemli bilimsel çalışmaların yürütüleceğine kuşkumuz yok. Bu anlamda yapılacak çalışmaların, protokolün ve sonrasında hayata geçirilecek uygulamaların çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"İşbirliği eğitim kalitemizi yükseltecek"

UÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay da fakültede yaban hayatı konusunda çalışan akademisyenlerin bulunduğuna işaret edere, "Yeterli bir saha bulunmadığı için akademisyenlerimiz zorluk çekiyorlar. Kurulacak merkez öğrencilerimizin saha deneyimlerine büyük katkılar sağlayacak. Protokolün, fakültemizin bilgi birikimlerini arttırmak ve uygulama alanlarını genişletmek adına çok önemli bir işbirliği doğuracağına inanıyorum. Güzel geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte gelecekte bu merkezden aldığımız verilerle birlikte önemli sempozyumlara da imza atabiliriz. Bunlar da eğitimimizin kalitesini destekleyecek ve arttıracaktır. İşbirliğimizin hayırlar getirmesini diliyor ve herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topçu ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir Orman'ın da hazır bulunduğu heyet, hep birlikte merkezi gezdi ve yetkililerden bilgiler aldı.