Bursa’yı Bezdiren Hırsızlar Yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki vatandaşları canından bezdiren hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki vatandaşları canından bezdiren hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ayaz, Yolören, Koyunhisar, Çamönü ve Ebeköy Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin mahallelerine dadanan hırsızlar, televizyondan altına, silahtan gübreye, traktörden römorka kadar değerli ne kadar eşya varsa farklı günlerde çaldığı tespit edildi.

En son Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarda C.E. isimli bir şahsın Ebeköy bölgesinde hırsızlık yapacağı bilgisi geldi. Yapılan operasyonda saat 06.00 sıralarında C.E., Çamönü Mahallesine bağlı arazi kesiminde çalmış olduğu 125 çuval gübreyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan C.E.'nin alınan ifadesi ve yapılan araştırmalar sonucunda ilçedeki yaşanan diğer hırsızlık olayları da aydınlatıldı. İlk olarak C.D. ve E.Ş.'nin H.Y.'e ait olan traktörü çalarak C.E.'ye getirdiğini aydınlatan jandarma ekipleri, soruşturmanın devamında aynı gece C.E.'nin, H.H.S.'ye ait olan 125 çuval gübre yüklü römorku Ayaz Mahallesinden çaldığını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin farklı günlerde Ayaz, Yolören ve Koyunhisar Mahallerindeki vatandaşların evine girerek 3 adet av tüfeği, 10 torba ağaç gübresi, 2 adet traktör, 1 adet televizyon ve bir miktar altın çaldıkları da ortaya çıktı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mahkemeye sevk edilen C.E. C.D. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.