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Buruk: "İstediğimiz Her Şey Oluyor"

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Buruk: "İstediğimiz Her Şey Oluyor"
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi....

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galip gelmek çok önemliydi. Maçtan önce de hesaplarımızda ilk 7'yi yakalamak istiyorduk. Kazandığımız takdirde ilk 7'nin bir puan gerisine geliyorduk. Özellikle son haftalardaki iyi oyunumuzu aynı şekilde sahaya yansıttık. Maçın başı istediğimiz gibi başlamadı. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol ve ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız goller bize önemli bir galibiyet getirdi. 6-0'lık galibiyet çok önemli. Bizim takımımız iç sahada Bursaspor'a 5 golü vardı, bugün de 6 gol bulduk. Her şeyden önemlisi sahada oynadıkları oyundan zevk alan futbolcu grubu görüyorum. Bizi en çok mutlu eden şey bu. Gaziantepspor da çok önemli bir camia. Onlar için de çok kritik bir maçtı, kaybettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah onlar da istedikleri sonuçları alırlar. Çok mutluyuz. Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz. Hem gol sayısını arttırdık hem de 2 haftadır gol yemiyoruz. İstediğimiz her şey oluyor. İnşallah lig sonuna kadar böyle devam eder" dedi.

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