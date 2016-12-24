Buruk: "Kazandığımız İçin Mutluyum"

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Samsunspor deplasmanında kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Samsunspor deplasmanında kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası düzenlene basın toplantısında, "Özellikle kendi evini iyi kullanan bir takım vardı. Maçın başı iyi başladık ama golü yedik. 3'ü bulup daha erken bitirebilirdik. Rakibimiz defansın arkasına yaptığı toplarla golleri de bulabilirdik. Biz de kazandığımız toplarla özellikle ikinci yarı çok iyi çıkışlar yaptık ama sonunu bitiremedik. Böyle zorlu bir deplasmanda kazandığımız için sevinçliyiz. Samsunspor'da genç oyuncular var. Futbol oynamak istiyorlar. Hakem özellikle ikinci yarı takdir hakkını bizden yana hiç kullanmadı. Sadece maçı 3 dakika uzattı. 5 dakika uzatabilirdi. Bu sene 2 puan ortalaması ile gidersek çıkma şansımız olur. Özellikle iç saha avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. İkinci yarı zor bir lig olacak" dedi.