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Buruk: “Sahamızda Kazanıp Tekrar Ayağa Kalkmak İstiyoruz”

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Buruk: “Sahamızda Kazanıp Tekrar Ayağa Kalkmak İstiyoruz”
Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, kaybettikleri için üzgün olduklarını...

Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta kendi sahamızda kazanıp tekrar ayağa kalkmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kaybettikleri için üzüntülü olduklarını belirterek, "Maça baktığımızda sıkışan bir oyun vardı. Yaptığımız hızlı hücumlarla kaleye gittiğimiz pozisyonlar vardı. Duran toptan yediğimiz gole kadar çok fazla pozisyon vermedik, kalemize yaklaştırmadık. Kilitlenen bir maçtı, golü atan takım maçı kazanacaktı. Duran toptan yediğimiz gol maçın çözülmesine yol açtı. Yaptığımız hatalar, pozisyonlar vermemize neden oldu. Göztepe'yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda kazanıp, tekrar ayağa kalkmak istiyoruz" diye konuştu.

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