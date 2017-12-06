Burulaş’dan Pik Saatler İçin Üniversite Hattına Yeni Takviye

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki değişim dönüşüm meyvelerini veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki değişim dönüşüm meyvelerini veriyor. Burulaş, metronun yoğun olarak kullanıldığı sabah saatlerinde Arabayatağı'ndan Uludağ Üniversitesi hattına olan boş tren uygulamasını 2'den 3'e çıkararak bekleme süresini 7,5 dakikadan 3,5 dakikaya düşürdü.

Burulaş, vatandaşlardan gelen yoğunluk şikayetlerini değerlendiriyor. Yeni planlama ile yolcu yoğunluğunun zirvede olduğu 07.00-09.00 saatleri arasında Arabayatağı'ndan Üniversite'ye giden boş tren uygulaması 2'den 3'e çıkarıldı. Her trende 4 vagon olduğu, toplam vagonun da 8'den 12'ye çıktığı öğrenildi.

Yakın zamanda boş tren uygulamasının 4'e çıkarılacağı ve özellikle Acemler Küçük Sanayi ve Üniversite yönündeki yoğunluk şikayetlerinin minimize edileceği öğrenildi.

Burulaş yeni yönetiminin bir planlama değişikliği ile bu uygulamayı başlattığı, 2018 yılında yeni vagonların alınmasıyla yoğunluk şikayetinin daha da azaltılacağı öğrenildi.