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Buski 651 Kilometre İçme Suyu Hattı Döşedi

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Buski 651 Kilometre İçme Suyu Hattı Döşedi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanına giren 10 yeni ilçenin de sağlıklı içme suyuna kavuşması için altyapı yatırımlarına...

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanına giren 10 yeni ilçenin de sağlıklı içme suyuna kavuşması için altyapı yatırımlarına hız verdi.

BUSKİ tarafından merkeze yeni bağlanan 10 yeni ilçede 2016 yılı içinde 651 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. BUSKİ, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta geçen yıl 651 kilometrelik içme suyu hattını hizmete sundu. İller Bankası aracılığıyla Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) temin ettikleri 150 milyon Euro'luk krediyle, 10 ilçenin içme suyu hatlarını yenileyeceklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, geçen yıl ilçelerde önemli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Çetinavcı, "Yatırımlarımızla ilçeleri sağlıklı suya kavuşturmanın yanında, sudaki kayıp kaçak oranlarını da merkezde olduğu gibi yüzde 23'ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Kayıp kaçakla mücadelede Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk sırada geliyoruz" diye konuştu.

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