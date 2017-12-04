Buski Genel Müdürü Çetinavcı Emekli Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı emekli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı emekli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı personel ve daire başkanlarıyla vedalaşarak görevinden ayrıldı. Çetinavcı, geriye kalan izinlerini kullandıktan sonra emekli olacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ise Güngör Gülenç vekalet edecek. Ayrıca BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne şehir dışından bir kişinin atanacağı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce BURFAŞ Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy ile BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy da görevinden ayrılmıştı.