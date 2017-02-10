Buski’den Mudanya’ya 2 Milyon Liralık Yatırım

Bursa'nın Mudanya ilçesine BUSKİ tarafından bin tonluk su deposu yapılıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesine BUSKİ tarafından bin tonluk su deposu yapılıyor.

BUSKİ, Halitpaşa Mahallesi'nde yaşanan su kesintilerini dikkate alarak harekete geçti. Yıldıztepe mevkiine bin tonluk depo yapılıyor. Depo ve isale hattı inşaatı sürüyor.

Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, "Bütün imkânlar zorlanarak 2 milyon 600 bin liralık yatırım başlattık. 30'luk borularla merkez depodan getirilecek sular, inşaatı devam eden bin tonluk tevzi deposunda toplanıp, buradan Halitpaşa Mahallesi civarına, Kumyaka ve çevrede bulunan sitelere verilecek. 600 bin liralık depo ile birlikte 2 milyon liralık bir yatırım. Bu sene su sıkıntısı yaşamayacağız. Burada yetersiz kalan 200 tonluk deponun yerine 5 kat büyük depo inşa ediliyor"